Gewinne in Wien: ATX Prime bewegt schlussendlich im Plus

Mit dem ATX Prime ging es am vierten Tag der Woche aufwärts.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,70 Prozent höher bei 2 929,63 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 2 909,49 Punkte an der Kurstafel, nach 2 909,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 938,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 908,35 Punkten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,625 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wurde der ATX Prime auf 2 918,64 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 799,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, notierte der ATX Prime bei 2 234,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,21 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 973,28 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 4,18 Prozent auf 59,80 EUR), FACC (+ 4,03 Prozent auf 14,44 EUR), Palfinger (+ 3,92 Prozent auf 35,75 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,15 Prozent auf 3,60 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 3,08 Prozent auf 80,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-13,79 Prozent auf 2,50 EUR), PORR (-4,09 Prozent auf 36,35 EUR), Warimpex (-3,60 Prozent auf 0,48 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,81 Prozent auf 5,54 EUR) und Marinomed Biotech (-2,50 Prozent auf 9,75 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 369 756 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 37,520 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,88 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at