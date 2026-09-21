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ATX Prime-Entwicklung 21.09.2026 12:26:51

Gewinne in Wien: ATX Prime bewegt sich am Mittag im Plus

Gewinne in Wien: ATX Prime bewegt sich am Mittag im Plus

Mit dem ATX Prime geht es am Montagmittag aufwärts.

Am Montag notiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1,28 Prozent stärker bei 3 372,78 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,029 Prozent auf 3 329,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 330,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 376,23 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 329,11 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 3 261,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 212,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, lag der ATX Prime bei 2 312,60 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 26,88 Prozent nach oben. Bei 3 392,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Telekom Austria (+ 5,41 Prozent auf 9,74 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,87 Prozent auf 182,60 EUR), BAWAG (+ 2,61 Prozent auf 181,10 EUR), Erste Group Bank (+ 2,10 Prozent auf 121,30 EUR) und Lenzing (+ 1,95 Prozent auf 20,90 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), Rosenbauer (-1,55 Prozent auf 63,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,12 Prozent auf 4,40 EUR), OMV (-1,11 Prozent auf 71,25 EUR) und voestalpine (-0,57 Prozent auf 45,64 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 73 033 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46,148 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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BAWAG 181,80 3,00% BAWAG
Erste Group Bank AG 121,40 2,19% Erste Group Bank AG
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OMV AG 71,35 -0,97% OMV AG
Raiffeisen 62,85 2,11% Raiffeisen
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