Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|Index-Bewegung
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02.06.2026 17:58:58
Gewinne in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Handelsende im Plus
Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,03 Prozent höher bei 3 034,56 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 003,75 Punkte an der Kurstafel, nach 3 003,75 Punkten am Vortag.
Bei 3 042,01 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 001,76 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 2 865,52 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 02.03.2026, mit 2 800,65 Punkten bewertet. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 02.06.2025, einen Stand von 2 224,71 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 14,16 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 047,50 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 7,59 Prozent auf 150,20 EUR), Marinomed Biotech (+ 7,00 Prozent auf 10,70 EUR), Wolford (+ 4,38) Prozent auf 2,86 EUR), Addiko Bank (+ 3,70 Prozent auf 28,00 EUR) und FACC (+ 3,49 Prozent auf 17,18 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Warimpex (-3,91 Prozent auf 0,49 EUR), CPI Europe (-1,68 Prozent auf 15,24 EUR), Vienna Insurance (-1,31 Prozent auf 60,40 EUR), voestalpine (-1,21 Prozent auf 45,76 EUR) und Rosenbauer (-0,96 Prozent auf 61,80 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 562 037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,006 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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