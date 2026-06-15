Marinomed Biotech Aktie

Marinomed Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Kursverlauf 15.06.2026 15:58:47

Gewinne in Wien: ATX Prime legt am Nachmittag zu

Gewinne in Wien: ATX Prime legt am Nachmittag zu

Der ATX Prime befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Am Montag springt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 2,48 Prozent auf 3 162,23 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,019 Prozent auf 3 086,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 085,80 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 174,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 086,40 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 15.05.2026, einen Stand von 2 898,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 2 618,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 189,12 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 18,96 Prozent. Bei 3 174,80 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 27,50 Prozent auf 196,60 EUR), DO (+ 7,13 Prozent auf 218,00 EUR), FACC (+ 7,11 Prozent auf 17,18 EUR), Addiko Bank (+ 6,00 Prozent auf 26,50 EUR) und PORR (+ 5,93 Prozent auf 43,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Marinomed Biotech (-5,66 Prozent auf 10,00 EUR), OMV (-5,20 Prozent auf 55,65 EUR), Verbund (-2,34 Prozent auf 56,30 EUR), Flughafen Wien (-2,00 Prozent auf 49,00 EUR) und Österreichische Post (-1,86 Prozent auf 31,60 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 355 882 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 42,336 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Österreichische Post AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Österreichische Post AG

mehr Analysen
26.05.26 Österreichische Post Underweight Barclays Capital
16.03.26 Österreichische Post Barclays Capital
04.03.26 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
21.11.25 Österreichische Post Hold Erste Group Bank
28.03.25 Österreichische Post accumulate Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 27,10 2,65% Addiko Bank
AT & S (AT&S) 214,00 9,18% AT & S (AT&S)
DO & CO 215,50 -0,46% DO & CO
Erste Group Bank AG 114,60 0,97% Erste Group Bank AG
FACC AG 17,24 1,41% FACC AG
Flughafen Wien AG 49,90 0,81% Flughafen Wien AG
Marinomed Biotech AG 9,45 -1,05% Marinomed Biotech AG
OMV AG 56,50 0,98% OMV AG
Österreichische Post AG 31,70 -0,63% Österreichische Post AG
PORR AG 44,95 2,86% PORR AG
Telekom Austria AG 9,73 -1,52% Telekom Austria AG
Verbund AG 56,30 -1,05% Verbund AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 212,44 1,21%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX stabil -- Wall Street im Plus -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an, der deutsche Leitindex kommt daneben kaum vom Fleck. An der Wall Street geht es nach oben. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen