Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|ATX Prime-Kursverlauf
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15.06.2026 15:58:47
Gewinne in Wien: ATX Prime legt am Nachmittag zu
Am Montag springt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 2,48 Prozent auf 3 162,23 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,019 Prozent auf 3 086,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 085,80 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 174,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 086,40 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 15.05.2026, einen Stand von 2 898,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 2 618,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 189,12 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 18,96 Prozent. Bei 3 174,80 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 27,50 Prozent auf 196,60 EUR), DO (+ 7,13 Prozent auf 218,00 EUR), FACC (+ 7,11 Prozent auf 17,18 EUR), Addiko Bank (+ 6,00 Prozent auf 26,50 EUR) und PORR (+ 5,93 Prozent auf 43,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Marinomed Biotech (-5,66 Prozent auf 10,00 EUR), OMV (-5,20 Prozent auf 55,65 EUR), Verbund (-2,34 Prozent auf 56,30 EUR), Flughafen Wien (-2,00 Prozent auf 49,00 EUR) und Österreichische Post (-1,86 Prozent auf 31,60 EUR).
Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien
Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 355 882 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 42,336 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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