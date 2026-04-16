Frequentis Aktie
WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09
|Index-Bewegung
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16.04.2026 15:58:58
Gewinne in Wien: ATX Prime mit Gewinnen
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,14 Prozent höher bei 2 914,47 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 2 910,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2 910,44 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 909,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 925,04 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,57 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 16.03.2026, bei 2 634,46 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 2 716,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wies der ATX Prime 1 977,92 Punkte auf.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,64 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 929,43 Punkten. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,95 Prozent auf 74,20 EUR), Lenzing (+ 1,24 Prozent auf 24,55 EUR), Wienerberger (+ 1,21 Prozent auf 25,08 EUR), Verbund (+ 1,18 Prozent auf 64,25 EUR) und CA Immobilien (+ 1,14 Prozent auf 26,65 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Marinomed Biotech (-3,62 Prozent auf 13,30 EUR), FACC (-2,68 Prozent auf 13,78 EUR), Polytec (-2,08 Prozent auf 3,76 EUR), Frequentis (-1,99 Prozent auf 79,00 EUR) und Rosenbauer (-1,82 Prozent auf 53,80 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 223 726 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 41,249 Mrd. Euro heraus.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,20 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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