Frequentis Aktie

Frequentis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 16.04.2026 15:58:58

Gewinne in Wien: ATX Prime mit Gewinnen

Gewinne in Wien: ATX Prime mit Gewinnen

Der ATX Prime gönnt sich heute eine Verschnaufpause.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,14 Prozent höher bei 2 914,47 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 2 910,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2 910,44 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 909,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 925,04 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,57 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 16.03.2026, bei 2 634,46 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 2 716,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wies der ATX Prime 1 977,92 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,64 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 929,43 Punkten. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,95 Prozent auf 74,20 EUR), Lenzing (+ 1,24 Prozent auf 24,55 EUR), Wienerberger (+ 1,21 Prozent auf 25,08 EUR), Verbund (+ 1,18 Prozent auf 64,25 EUR) und CA Immobilien (+ 1,14 Prozent auf 26,65 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Marinomed Biotech (-3,62 Prozent auf 13,30 EUR), FACC (-2,68 Prozent auf 13,78 EUR), Polytec (-2,08 Prozent auf 3,76 EUR), Frequentis (-1,99 Prozent auf 79,00 EUR) und Rosenbauer (-1,82 Prozent auf 53,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 223 726 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 41,249 Mrd. Euro heraus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,20 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Frequentis

mehr Nachrichten

Analysen zu Frequentis

mehr Analysen
27.03.26 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.25 Frequentis accumulate Erste Group Bank
26.05.25 Frequentis accumulate Erste Group Bank
08.05.25 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.25 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMAG 30,10 0,67% AMAG
AT & S (AT&S) 74,80 5,80% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 26,35 0,00% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 105,30 -0,94% Erste Group Bank AG
FACC AG 13,70 -3,25% FACC AG
Frequentis 78,90 -2,11% Frequentis
Lenzing AG 24,35 0,41% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 13,30 -3,62% Marinomed Biotech AG
OMV AG 58,85 1,03% OMV AG
Polytec 3,80 -1,04% Polytec
Raiffeisen 45,20 -1,99% Raiffeisen
Rosenbauer 53,60 -2,19% Rosenbauer
Verbund AG 63,70 0,31% Verbund AG
Warimpex 0,48 0,00% Warimpex
Wienerberger AG 24,92 0,56% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 900,91 -0,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen