Gewinne in Wien: ATX Prime nachmittags stärker

Am Freitag zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Um 15:40 Uhr erhöht sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,71 Prozent auf 3 216,34 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,003 Prozent höher bei 3 193,85 Punkten, nach 3 193,76 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 223,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 193,32 Einheiten.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 2,00 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 012,74 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der ATX Prime 2 706,98 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 227,80 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21,00 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Palfinger (+ 4,92 Prozent auf 33,05 EUR), PORR (+ 4,70 Prozent auf 45,65 EUR), voestalpine (+ 4,38 Prozent auf 43,40 EUR), STRABAG SE (+ 3,85 Prozent auf 91,80 EUR) und Polytec (+ 3,70 Prozent auf 4,77 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil DO (-2,23 Prozent auf 219,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,95 Prozent auf 5,02 EUR), Wolford (-1,71 Prozent auf 2,30 EUR), AMAG (-1,46 Prozent auf 27,00 EUR) und BAWAG (-1,17 Prozent auf 177,70 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 94 259 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,900 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,96 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at