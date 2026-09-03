Gewinne in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Um 15:42 Uhr klettert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,35 Prozent auf 3 331,75 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 3 320,13 Punkten in den Handel, nach 3 320,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 313,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 337,55 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,117 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 240,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der ATX Prime mit 3 012,74 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Stand von 2 291,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25,34 Prozent. Bei 3 363,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell UNIQA Insurance (+ 3,23 Prozent auf 18,56 EUR), voestalpine (+ 2,74 Prozent auf 45,82 EUR), Semperit (+ 2,31 Prozent auf 17,70 EUR), Vienna Insurance (+ 1,82 Prozent auf 72,90 EUR) und Palfinger (+ 1,78 Prozent auf 31,40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Marinomed Biotech (-5,78 Prozent auf 4,24 EUR), OMV (-2,42 Prozent auf 68,45 EUR), Lenzing (-1,97 Prozent auf 22,45 EUR), Flughafen Wien (-1,89 Prozent auf 52,00 EUR) und Rosenbauer (-1,53 Prozent auf 64,40 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 186 412 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47,702 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Mit 6,56 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at