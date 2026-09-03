Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|ATX Prime-Entwicklung
|
03.09.2026 15:58:52
Gewinne in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester
Um 15:42 Uhr klettert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,35 Prozent auf 3 331,75 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 3 320,13 Punkten in den Handel, nach 3 320,13 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 313,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 337,55 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,117 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 240,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der ATX Prime mit 3 012,74 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Stand von 2 291,74 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25,34 Prozent. Bei 3 363,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell UNIQA Insurance (+ 3,23 Prozent auf 18,56 EUR), voestalpine (+ 2,74 Prozent auf 45,82 EUR), Semperit (+ 2,31 Prozent auf 17,70 EUR), Vienna Insurance (+ 1,82 Prozent auf 72,90 EUR) und Palfinger (+ 1,78 Prozent auf 31,40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Marinomed Biotech (-5,78 Prozent auf 4,24 EUR), OMV (-2,42 Prozent auf 68,45 EUR), Lenzing (-1,97 Prozent auf 22,45 EUR), Flughafen Wien (-1,89 Prozent auf 52,00 EUR) und Rosenbauer (-1,53 Prozent auf 64,40 EUR) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 186 412 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47,702 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Mit 6,56 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rosenbauer
|
03.09.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht Verluste (finanzen.at)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.09.26
|Verluste in Wien: ATX Prime am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
31.08.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
31.08.26
|Gewinne in Wien: So steht der ATX Prime am Montagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Vienna Insurance
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.03.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.02.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Commerzbank AG
|20.07.21
|Vienna Insurance neutral
|Commerzbank AG
|22.09.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|15.06.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|23.03.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|18.01.18
|Vienna Insurance buy
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|123,80
|1,64%
|Flughafen Wien AG
|53,00
|0,00%
|Lenzing AG
|22,75
|-0,66%
|Marinomed Biotech AG
|4,24
|-5,78%
|OMV AG
|68,85
|-1,85%
|Palfinger AG
|31,70
|2,76%
|Rosenbauer
|65,40
|0,00%
|Semperit AG Holding
|17,75
|2,60%
|UNIQA Insurance AG
|18,74
|4,23%
|Vienna Insurance
|73,80
|3,07%
|voestalpine AG
|45,44
|1,88%
|Wienerberger AG
|18,68
|0,65%
|ZUMTOBEL AG
|4,10
|0,24%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 340,20
|0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.