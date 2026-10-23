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Index-Performance im Fokus 23.10.2026 17:58:46

Gewinne in Wien: ATX Prime präsentiert sich letztendlich fester

Gewinne in Wien: ATX Prime präsentiert sich letztendlich fester

So bewegte sich der ATX Prime am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Letztendlich beendete der ATX Prime den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 3 081,43 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,012 Prozent leichter bei 3 079,30 Punkten, nach 3 079,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 107,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 048,37 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 4,29 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 382,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 176,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 334,04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 15,92 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 3,93 Prozent auf 29,10 EUR), AMAG (+ 3,13 Prozent auf 33,00 EUR), OMV (+ 3,03 Prozent auf 74,75 EUR), Warimpex (+ 2,80 Prozent auf 0,48 EUR) und Verbund (+ 2,09 Prozent auf 68,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Semperit (-5,35 Prozent auf 17,70 EUR), Raiffeisen (-3,32 Prozent auf 53,90 EUR), ZUMTOBEL (-2,97 Prozent auf 3,92 EUR), STRABAG SE (-2,33 Prozent auf 96,40 EUR) und UNIQA Insurance (-2,00 Prozent auf 16,70 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 502 752 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 43,351 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie weist mit 7,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AMAG 33,00 3,13% AMAG
Erste Group Bank AG 104,10 -0,57% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,50 0,51% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 74,75 3,03% OMV AG
Raiffeisen 53,90 -3,32% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 29,10 3,93% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 17,70 -5,35% Semperit AG Holding
STRABAG SE 96,40 -2,33% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 16,70 -2,00% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 68,50 2,09% Verbund AG
Warimpex 0,48 2,80% Warimpex
ZUMTOBEL AG 3,92 -2,97% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 081,43 0,06%

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