Warimpex Aktie
WKN: 82720 / ISIN: AT0000827209
|Index-Performance im Fokus
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23.10.2026 17:58:46
Gewinne in Wien: ATX Prime präsentiert sich letztendlich fester
Letztendlich beendete der ATX Prime den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 3 081,43 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,012 Prozent leichter bei 3 079,30 Punkten, nach 3 079,68 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 107,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 048,37 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 4,29 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 382,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 176,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 334,04 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 15,92 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 3,93 Prozent auf 29,10 EUR), AMAG (+ 3,13 Prozent auf 33,00 EUR), OMV (+ 3,03 Prozent auf 74,75 EUR), Warimpex (+ 2,80 Prozent auf 0,48 EUR) und Verbund (+ 2,09 Prozent auf 68,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Semperit (-5,35 Prozent auf 17,70 EUR), Raiffeisen (-3,32 Prozent auf 53,90 EUR), ZUMTOBEL (-2,97 Prozent auf 3,92 EUR), STRABAG SE (-2,33 Prozent auf 96,40 EUR) und UNIQA Insurance (-2,00 Prozent auf 16,70 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 502 752 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 43,351 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der ATX Prime-Werte
Die OMV-Aktie weist mit 7,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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