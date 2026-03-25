Gewinne in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Letztendlich notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2,44 Prozent höher bei 2 681,56 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,022 Prozent auf 2 618,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 617,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 617,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 688,81 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 4,10 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 865,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 604,50 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 25.03.2025, mit 2 144,84 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,880 Prozent. 2 907,38 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 11,58 Prozent auf 55,40 EUR), Lenzing (+ 6,02 Prozent auf 24,65 EUR), Frequentis (+ 5,37 Prozent auf 70,60 EUR), Andritz (+ 4,02 Prozent auf 63,40 EUR) und ZUMTOBEL (+ 3,94 Prozent auf 4,09 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Flughafen Wien (-1,54 Prozent auf 51,00 EUR), Telekom Austria (-1,41 Prozent auf 9,07 EUR), UBM Development (-0,85 Prozent auf 17,50 EUR), Marinomed Biotech (-0,71 Prozent auf 13,90 EUR) und FACC (-0,15 Prozent auf 13,54 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 536 856 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 35,267 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at