Gewinne in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Gewinne

Um 15:41 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2,57 Prozent stärker bei 3 222,88 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,012 Prozent auf 3 142,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 142,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 142,56 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 253,10 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2,24 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 3 295,49 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Stand von 3 276,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 384,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 21,24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Erste Group Bank (+ 5,78 Prozent auf 113,40 EUR), Raiffeisen (+ 5,74 Prozent auf 59,85 EUR), DO (+ 4,36 Prozent auf 215,50 EUR), Lenzing (+ 4,35 Prozent auf 11,52 EUR) und Wienerberger (+ 4,29 Prozent auf 17,75 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-7,41 Prozent auf 2,00 EUR), Polytec (-2,42 Prozent auf 4,03 EUR), Frequentis (-2,15 Prozent auf 63,80 EUR), Addiko Bank (-1,63 Prozent auf 24,10 EUR) und AT S (AT&S) (-1,30 Prozent auf 136,20 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 310 388 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,302 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,24 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at