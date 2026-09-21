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ATX Prime aktuell 21.09.2026 09:28:49

Gewinne in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Gewinne

Gewinne in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Gewinne

Machte sich der ATX Prime bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Montag an seine positive Performance an.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,72 Prozent stärker bei 3 353,94 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,029 Prozent leichter bei 3 329,11 Punkten, nach 3 330,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 329,11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 360,11 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 3 261,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 212,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 2 312,60 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 26,18 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 392,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Telekom Austria (+ 3,35 Prozent auf 9,55 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,30 Prozent auf 181,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,82 Prozent auf 72,80 EUR), EVN (+ 1,61 Prozent auf 28,35 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,60 Prozent auf 120,70 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,12 Prozent auf 4,40 EUR), OMV (-0,97 Prozent auf 71,35 EUR), voestalpine (-0,96 Prozent auf 45,46 EUR) und Verbund (-0,65 Prozent auf 61,60 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die Telekom Austria-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 31 271 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 46,148 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 7,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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