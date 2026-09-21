Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|ATX Prime aktuell
|
21.09.2026 09:28:49
Gewinne in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Gewinne
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,72 Prozent stärker bei 3 353,94 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,029 Prozent leichter bei 3 329,11 Punkten, nach 3 330,07 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 329,11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 360,11 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 3 261,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 212,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 2 312,60 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 26,18 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 392,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Telekom Austria (+ 3,35 Prozent auf 9,55 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,30 Prozent auf 181,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,82 Prozent auf 72,80 EUR), EVN (+ 1,61 Prozent auf 28,35 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,60 Prozent auf 120,70 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,12 Prozent auf 4,40 EUR), OMV (-0,97 Prozent auf 71,35 EUR), voestalpine (-0,96 Prozent auf 45,46 EUR) und Verbund (-0,65 Prozent auf 61,60 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime sticht die Telekom Austria-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 31 271 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 46,148 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte
Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 7,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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