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Kursentwicklung im Fokus 17.04.2026 17:58:56

Gewinne in Wien: ATX Prime zum Handelsende auf grünem Terrain

Gewinne in Wien: ATX Prime zum Handelsende auf grünem Terrain

Mit dem ATX Prime ging es am Freitagabend aufwärts.

Letztendlich ging es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,59 Prozent aufwärts auf 2 947,17 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 2 900,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 900,91 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 894,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 2 953,91 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,71 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 17.03.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 655,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2 716,26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wurde der ATX Prime auf 1 974,73 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,87 Prozent zu. Bei 2 953,91 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 13,24 Prozent auf 84,70 EUR), FACC (+ 7,59 Prozent auf 14,74 EUR), Wienerberger (+ 6,02) Prozent auf 26,42 EUR), DO (+ 5,74 Prozent auf 187,80 EUR) und voestalpine (+ 4,17 Prozent auf 43,50 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Verbund (-3,92 Prozent auf 61,20 EUR), OMV (-3,65 Prozent auf 56,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,33 Prozent auf 35,65 EUR), EVN (-2,11 Prozent auf 27,85 EUR) und Wolford (-0,67 Prozent auf 2,98 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 028 544 Aktien gehandelt. Mit 41,288 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Im ATX Prime präsentiert die Warimpex-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,22 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 84,70 13,24% AT & S (AT&S)
DO & CO 187,80 5,74% DO & CO
Erste Group Bank AG 108,60 3,13% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,85 -2,11% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 14,74 7,59% FACC AG
OMV AG 56,70 -3,65% OMV AG
Schoeller-Bleckmann 35,65 -2,33% Schoeller-Bleckmann
Verbund AG 61,20 -3,92% Verbund AG
voestalpine AG 43,50 4,17% voestalpine AG
Warimpex 0,49 2,08% Warimpex
Wienerberger AG 26,42 6,02% Wienerberger AG
Wolford AG 2,98 -0,67% Wolford AG

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ATX Prime 2 947,17 1,59%

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