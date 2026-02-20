Gewinne in Wien: ATX Prime zum Handelsstart fester

Um 09:10 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,08 Prozent nach oben auf 2 879,64 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 2 876,84 Punkte an der Kurstafel, nach 2 877,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 875,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 882,75 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 2,87 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, lag der ATX Prime bei 2 665,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 397,09 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 20.02.2025, einen Stand von 2 019,47 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,33 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 897,43 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 5,08 Prozent auf 12,00 EUR), STRABAG SE (+ 1,55 Prozent auf 91,80 EUR), Frequentis (+ 1,35 Prozent auf 75,00 EUR), Polytec (+ 1,04 Prozent auf 3,87 EUR) und Verbund (+ 0,93 Prozent auf 59,75 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6,96 Prozent auf 2,94 EUR), Addiko Bank (-2,29 Prozent auf 25,60 EUR), Flughafen Wien (-2,16 Prozent auf 54,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,08 Prozent auf 5,64 EUR) und Marinomed Biotech (-1,69 Prozent auf 17,50 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die FACC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 46 586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,787 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

