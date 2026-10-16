Frequentis Aktie
WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09
|Wiener Börse-Handel im Fokus
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16.10.2026 09:28:51
Gewinne in Wien: ATX Prime zum Handelsstart fester
Um 09:11 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,34 Prozent nach oben auf 3 206,98 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3 195,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 195,97 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 195,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 221,15 Punkten.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 0,205 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der ATX Prime bei 3 340,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 180,54 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 16.10.2025, einen Stand von 2 333,23 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 20,65 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Palfinger (+ 2,27 Prozent auf 27,00 EUR), Lenzing (+ 2,19 Prozent auf 11,18 EUR), Polytec (+ 1,74 Prozent auf 5,86 EUR), FACC (+ 1,59 Prozent auf 14,06 EUR) und Rosenbauer (+ 1,32 Prozent auf 61,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-7,55 Prozent auf 1,96 EUR), Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,47 EUR), AMAG (-1,73 Prozent auf 28,40 EUR), Frequentis (-0,92 Prozent auf 64,70 EUR) und CPI Europe (-0,65 Prozent auf 15,40 EUR).
Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien
Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 12 706 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,235 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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