10.03.2026 09:28:57
Gewinne in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Gewinnen
Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 2,39 Prozent auf 2 700,69 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,094 Prozent auf 2 640,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 637,70 Punkten am Vortag.
Bei 2 706,51 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 634,48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 10.02.2026, einen Stand von 2 844,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 546,78 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 10.03.2025, mit 2 108,00 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1,60 Prozent zu. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 588,71 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 9,22 Prozent auf 48,00 EUR), voestalpine (+ 6,20 Prozent auf 41,48 EUR), Raiffeisen (+ 5,49 Prozent auf 38,84 EUR), DO (+ 4,19 Prozent auf 179,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 4,15 Prozent auf 97,95 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Verbund (-2,61 Prozent auf 63,50 EUR), UBM Development (-2,39 Prozent auf 18,35 EUR), OMV (-2,34 Prozent auf 56,40 EUR), Addiko Bank (-1,92 Prozent auf 25,60 EUR) und Marinomed Biotech (-1,75 Prozent auf 16,80 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 69 480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,525 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick
Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
