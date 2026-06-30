Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|Wiener Börse-Handel im Fokus
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30.06.2026 09:29:22
Gewinne in Wien: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels im Aufwind
Um 09:12 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,73 Prozent fester bei 3 148,49 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 3 126,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3 125,77 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 154,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 125,22 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, stand der ATX Prime bei 3 039,39 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 629,59 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der ATX Prime 2 228,38 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 18,45 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 6,01 Prozent auf 9,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,73 Prozent auf 203,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,98 Prozent auf 77,40 EUR), Andritz (+ 1,60 Prozent auf 76,30 EUR) und FACC (+ 1,46 Prozent auf 18,04 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-5,93 Prozent auf 2,22 EUR), Warimpex (-4,94 Prozent auf 0,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,38 Prozent auf 5,14 EUR), Telekom Austria (-1,33 Prozent auf 9,62 EUR) und UBM Development (-1,16 Prozent auf 17,00 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 32 637 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 44,939 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf
In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,36 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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