Telekom Austria Aktie
WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
|ATX Prime-Kursverlauf
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20.05.2026 09:28:45
Gewinne in Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone
Um 09:12 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,10 Prozent stärker bei 2 891,73 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 2 888,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 888,75 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 882,71 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 893,82 Zählern.
ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,198 Prozent abwärts. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 20.04.2026, den Wert von 2 903,12 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 20.02.2026, den Stand von 2 886,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 243,10 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 973,28 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Frequentis (+ 1,70 Prozent auf 71,60 EUR), Wolford (+ 1,45 Prozent auf 2,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,16 Prozent auf 104,80 EUR), voestalpine (+ 1,13 Prozent auf 44,64 EUR) und FACC (+ 0,99 Prozent auf 14,34 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil ZUMTOBEL (-1,91 Prozent auf 3,59 EUR), AMAG (-1,77 Prozent auf 27,70 EUR), Telekom Austria (-1,60 Prozent auf 9,84 EUR), Warimpex (-1,51 Prozent auf 0,52 EUR) und Marinomed Biotech (-1,51 Prozent auf 9,80 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 13 197 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,384 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,87 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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