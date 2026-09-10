Telekom Austria Aktie
WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
|Index-Performance
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10.09.2026 09:28:53
Gewinne in Wien: ATX Prime zum Start in Grün
Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,30 Prozent höher bei 3 378,59 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,026 Prozent auf 3 367,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 368,58 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 382,14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 365,77 Zählern.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 0,250 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 3 276,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der ATX Prime auf 2 947,47 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 309,07 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 27,10 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 392,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Telekom Austria (+ 1,18 Prozent auf 10,26 EUR), Vienna Insurance (+ 0,99 Prozent auf 71,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,98 Prozent auf 18,46 EUR), PORR (+ 0,82 Prozent auf 36,85 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,74 Prozent auf 122,90 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-6,90 Prozent auf 2,16 EUR), Polytec (-1,19 Prozent auf 5,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,16 Prozent auf 29,95 EUR), Flughafen Wien (-1,14 Prozent auf 52,20 EUR) und AMAG (-1,09 Prozent auf 27,10 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 47 720 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48,013 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,54 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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