UBM Development Aktie

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WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402

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Index im Fokus 11.08.2026 09:29:03

Gewinne in Wien: ATX Prime zum Start mit positivem Vorzeichen

Gewinne in Wien: ATX Prime zum Start mit positivem Vorzeichen

Das macht der ATX Prime aktuell.

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,03 Prozent stärker bei 3 277,81 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent höher bei 3 276,99 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 276,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3 284,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 274,14 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 189,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 935,32 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 11.08.2025, den Wert von 2 360,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,31 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 5,94 Prozent auf 4,99 EUR), Telekom Austria (+ 1,19 Prozent auf 10,22 EUR), voestalpine (+ 1,14) Prozent auf 46,24 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,04 Prozent auf 3,90 EUR) und Frequentis (+ 0,81 Prozent auf 75,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-1,67 Prozent auf 2,36 EUR), Flughafen Wien (-1,55 Prozent auf 50,80 EUR), DO (-1,04 Prozent auf 199,40 EUR), Wienerberger (-0,94 Prozent auf 21,10 EUR) und UBM Development (-0,87 Prozent auf 17,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 26 828 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46,614 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

DO & CO 200,50 -0,50% DO & CO
Erste Group Bank AG 120,90 -0,08% Erste Group Bank AG
Flughafen Wien AG 51,60 0,00% Flughafen Wien AG
Frequentis 80,40 8,06% Frequentis
OMV AG 65,20 1,32% OMV AG
Polytec 4,73 0,42% Polytec
Telekom Austria AG 10,18 0,79% Telekom Austria AG
UBM Development AG 17,10 -0,29% UBM Development AG
voestalpine AG 46,72 2,19% voestalpine AG
Wienerberger AG 21,24 -0,28% Wienerberger AG
Wolford AG 2,36 -1,67% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,88 0,52% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 285,80 0,27%

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