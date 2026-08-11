UBM Development Aktie
WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402
|Index im Fokus
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11.08.2026 09:29:03
Gewinne in Wien: ATX Prime zum Start mit positivem Vorzeichen
Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,03 Prozent stärker bei 3 277,81 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent höher bei 3 276,99 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 276,95 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3 284,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 274,14 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 189,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 935,32 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 11.08.2025, den Wert von 2 360,24 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,31 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 5,94 Prozent auf 4,99 EUR), Telekom Austria (+ 1,19 Prozent auf 10,22 EUR), voestalpine (+ 1,14) Prozent auf 46,24 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,04 Prozent auf 3,90 EUR) und Frequentis (+ 0,81 Prozent auf 75,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-1,67 Prozent auf 2,36 EUR), Flughafen Wien (-1,55 Prozent auf 50,80 EUR), DO (-1,04 Prozent auf 199,40 EUR), Wienerberger (-0,94 Prozent auf 21,10 EUR) und UBM Development (-0,87 Prozent auf 17,00 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 26 828 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46,614 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu UBM Development AG
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09:29
|Gewinne in Wien: ATX Prime zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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06.08.26
|Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Start steigen (finanzen.at)
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17.07.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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17.07.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verliert am Freitagmittag (finanzen.at)
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16.07.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
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09.07.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
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06.07.26
|Zurückhaltung in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
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06.07.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
Analysen zu UBM Development AG
|30.06.26
|UBM Development
|Erste Group Bank
|12.12.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|02.12.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|20.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|13.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|30.06.26
|UBM Development
|Erste Group Bank
|12.12.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|02.12.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|20.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|13.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|12.12.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|02.12.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|20.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|13.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|17.09.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|03.06.20
|UBM Development buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|22.05.17
|UBM Development Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|12.04.17
|UBM Development Hold
|Baader Bank
|16.02.17
|UBM Development Kauf
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|DO & CO
|200,50
|-0,50%
|Erste Group Bank AG
|120,90
|-0,08%
|Flughafen Wien AG
|51,60
|0,00%
|Frequentis
|80,40
|8,06%
|OMV AG
|65,20
|1,32%
|Polytec
|4,73
|0,42%
|Telekom Austria AG
|10,18
|0,79%
|UBM Development AG
|17,10
|-0,29%
|voestalpine AG
|46,72
|2,19%
|Wienerberger AG
|21,24
|-0,28%
|Wolford AG
|2,36
|-1,67%
|ZUMTOBEL AG
|3,88
|0,52%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 285,80
|0,27%
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