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ATX-Performance im Fokus 09.06.2026 17:59:01

Gewinne in Wien: ATX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Gewinne in Wien: ATX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

In Wien standen die Signale am Abend auf Stabilisierung.

Am Dienstag schloss der ATX nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 6 008,65 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 171,544 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,014 Prozent auf 6 005,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6 005,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6 091,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 989,83 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 883,65 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 09.03.2026, einen Wert von 5 308,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bewegte sich der ATX bei 4 435,93 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,27 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 167,48 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Erste Group Bank (+ 1,98 Prozent auf 102,90 EUR), Vienna Insurance (+ 1,68 Prozent auf 60,40 EUR), BAWAG (+ 1,25 Prozent auf 153,70 EUR), Verbund (+ 1,02 Prozent auf 59,65 EUR) und voestalpine (-0,35 Prozent auf 45,56 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil STRABAG SE (-2,86 Prozent auf 88,40 EUR), CA Immobilien (-2,47 Prozent auf 21,70 EUR), DO (-1,89 Prozent auf 176,60 EUR), Lenzing (-1,79 Prozent auf 21,95 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,70 Prozent auf 34,60 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 522 195 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,850 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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