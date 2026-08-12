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Index-Performance im Fokus 12.08.2026 17:58:28

Gewinne in Wien: ATX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Gewinne in Wien: ATX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Mit dem ATX ging es schlussendlich aufwärts.

Zum Handelsschluss erhöhte sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,56 Prozent auf 6 710,19 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 186,228 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,008 Prozent auf 6 673,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6 672,96 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 710,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6 658,94 Einheiten.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,857 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der ATX auf 6 484,89 Punkte taxiert. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Stand von 5 848,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 716,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 25,38 Prozent zu Buche. 6 780,42 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8,54 Prozent auf 165,20 EUR), DO (+ 3,23 Prozent auf 207,50 EUR), PORR (+ 2,09 Prozent auf 39,10 EUR), Lenzing (+ 1,51 Prozent auf 23,60 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,33 Prozent auf 121,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen voestalpine (-1,94 Prozent auf 46,42 EUR), Wienerberger (-1,13 Prozent auf 20,98 EUR), OMV (-1,07 Prozent auf 64,75 EUR), Österreichische Post (-0,48 Prozent auf 30,90 EUR) und Verbund (-0,44 Prozent auf 56,75 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 511 245 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,003 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,39 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 7,00 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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