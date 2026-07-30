Gewinne in Wien: ATX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr 0,48 Prozent auf 6 331,31 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 177,919 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent schwächer bei 6 300,70 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 300,88 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 265,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 340,92 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,95 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 6 464,20 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, bei 5 794,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 582,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 18,30 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Andritz (+ 5,66 Prozent auf 78,40 EUR), Lenzing (+ 3,87 Prozent auf 22,80 EUR), Wienerberger (+ 2,60 Prozent auf 21,34 EUR), Österreichische Post (+ 1,40 Prozent auf 32,65 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,38 Prozent auf 29,45 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil voestalpine (-1,11 Prozent auf 44,42 EUR), AT S (AT&S) (-1,01 Prozent auf 118,00 EUR), Erste Group Bank (-0,09 Prozent auf 113,20 EUR), Raiffeisen (+ 0,00 Prozent auf 56,30 EUR) und Verbund (+ 0,00 Prozent auf 58,90 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. 27 343 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 44,239 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,53 zu Buche schlagen. Mit 7,11 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at