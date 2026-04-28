Gewinne in Wien: ATX zum Handelsstart im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX auch am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,12 Prozent höher bei 5 770,93 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 165,140 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,040 Prozent höher bei 5 766,08 Punkten in den Handel, nach 5 763,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 787,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 765,23 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 5 270,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 620,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, notierte der ATX bei 4 052,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,83 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 972,19 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 1,63 Prozent auf 93,40 EUR), OMV (+ 0,77 Prozent auf 58,95 EUR), Wienerberger (+ 0,73 Prozent auf 24,90 EUR), Vienna Insurance (+ 0,63 Prozent auf 64,40 EUR) und BAWAG (+ 0,55 Prozent auf 146,30 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Verbund (-3,76 Prozent auf 62,70 EUR), Andritz (-2,02 Prozent auf 67,80 EUR), Palfinger (-1,36 Prozent auf 36,40 EUR), STRABAG SE (-0,47 Prozent auf 85,30 EUR) und DO (-0,35 Prozent auf 170,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 25 120 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,743 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at