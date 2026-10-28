Gewinne in Wien: ATX zum Handelsstart in Grün

Der ATX bleibt auch am Mittwoch in der Gewinnzone.

Der ATX springt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,13 Prozent auf 6 438,11 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 180,990 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6 429,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6 429,63 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6 425,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 452,17 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 2,66 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 28.09.2026, den Stand von 7 012,13 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 28.07.2026, einen Stand von 6 334,06 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 4 682,31 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,30 Prozent zu. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3,61 Prozent auf 160,60 EUR), Palfinger (+ 1,85 Prozent auf 27,60 EUR), Lenzing (+ 1,62 Prozent auf 10,06 EUR), OMV (+ 1,11 Prozent auf 72,65 EUR) und Andritz (+ 0,62 Prozent auf 81,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Mayr-Melnhof Karton (-1,23 Prozent auf 64,50 EUR), Verbund (-1,22 Prozent auf 68,95 EUR), DO (-0,91 Prozent auf 196,40 EUR), BAWAG (-0,49 Prozent auf 161,00 EUR) und Wienerberger (-0,37 Prozent auf 16,37 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 29 860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,642 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,59 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at