Gewinne in Wien: ATX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Anleger in Wien schicken den ATX heute erneut ins Plus.

Um 09:10 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,56 Prozent nach oben auf 6 580,29 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 185,670 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,025 Prozent fester bei 6 545,11 Punkten, nach 6 543,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 589,29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 545,11 Zählern.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der ATX 6 885,23 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6 484,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 666,71 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 22,96 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 3,62 Prozent auf 10,88 EUR), Erste Group Bank (+ 1,57 Prozent auf 110,30 EUR), PORR (+ 1,16 Prozent auf 30,40 EUR), Andritz (+ 1,11 Prozent auf 82,30 EUR) und BAWAG (+ 1,02 Prozent auf 168,00 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-0,93 Prozent auf 213,00 EUR), OMV (-0,90 Prozent auf 71,30 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 28,90 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,31 Prozent auf 65,40 EUR) und Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 30,90 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 60 497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,186 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,11 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at