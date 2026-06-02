Gewinne in Wien: ATX zum Start fester

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Um 09:12 Uhr springt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,70 Prozent auf 6 117,90 Punkte an. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 172,562 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6 075,32 Punkte an der Kurstafel, nach 6 075,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 071,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 117,90 Zählern.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 5 794,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, stand der ATX bei 5 634,07 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 02.06.2025, einen Stand von 4 436,47 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 14,32 Prozent. Bei 6 167,48 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Palfinger (+ 2,78 Prozent auf 35,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,80 Prozent auf 48,70 EUR), Wienerberger (+ 1,74 Prozent auf 24,52 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,72 Prozent auf 142,00 EUR) und STRABAG SE (+ 1,62 Prozent auf 94,10 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen voestalpine (-0,73 Prozent auf 45,98 EUR), Österreichische Post (-0,47 Prozent auf 31,90 EUR), OMV (-0,16 Prozent auf 62,30 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 61,20 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 28,90 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 51 024 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,39 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at