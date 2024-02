Gewinne in Wien: ATX zum Start mit Kursplus

Am Montagmorgen geht es für den ATX erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,32 Prozent auf 3 417,55 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 109,014 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 3 406,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 406,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 406,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 419,02 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 19.01.2024, wies der ATX einen Stand von 3 344,38 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, den Stand von 3 274,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3 495,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,162 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Verbund (+ 1,87 Prozent auf 65,40 EUR), OMV (+ 1,84 Prozent auf 41,41 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,97 Prozent auf 125,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,85 Prozent auf 29,70 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,77 Prozent auf 26,20 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Wienerberger (-0,86 Prozent auf 32,44 EUR), Raiffeisen (-0,50 Prozent auf 19,85 EUR), voestalpine (-0,47 Prozent auf 25,62 EUR), Andritz (-0,25 Prozent auf 60,10 EUR) und AT S (AT&S) (-0,19 Prozent auf 21,16 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 28 003 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX mit 22,304 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 3,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die BAWAG-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

