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Kursentwicklung 03.08.2026 09:28:34

Gewinne in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Handelsstart steigen

Gewinne in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Handelsstart steigen

Der ATX Prime im Performance-Check.

Um 09:12 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,73 Prozent auf 3 205,00 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zuvor ging der ATX Prime 0,048 Prozent stärker bei 3 183,33 Punkten in den Montagshandel, nach 3 181,80 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 211,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 182,64 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 227,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der ATX Prime auf 2 865,52 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Stand von 2 233,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,57 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,91 Prozent auf 134,60 EUR), Wienerberger (+ 2,63 Prozent auf 21,82 EUR), FACC (+ 2,53 Prozent auf 17,00 EUR), DO (+ 2,48 Prozent auf 207,00 EUR) und Palfinger (+ 2,21 Prozent auf 30,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-17,43 Prozent auf 1,80 EUR), OMV (-1,43 Prozent auf 62,25 EUR), Verbund (-1,26 Prozent auf 58,80 EUR), Rosenbauer (-0,94 Prozent auf 63,00 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,43 Prozent auf 4,68 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43,817 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,27 erwartet. Mit 7,25 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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DO & CO 206,50 2,23% DO & CO
Erste Group Bank AG 113,80 0,89% Erste Group Bank AG
FACC AG 16,92 2,05% FACC AG
Kapsch TrafficCom AG 4,68 -0,43% Kapsch TrafficCom AG
OMV AG 62,90 -0,40% OMV AG
Palfinger AG 29,80 1,53% Palfinger AG
Rosenbauer 64,00 0,63% Rosenbauer
Verbund AG 59,35 -0,34% Verbund AG
Wienerberger AG 21,84 2,73% Wienerberger AG
Wolford AG 1,80 -17,43% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,01 -0,50% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 211,81 0,94%

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