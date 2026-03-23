Gewinne in Wien: Börsianer lassen ATX zum Handelsende steigen

Zum Handelsschluss bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,26 Prozent höher bei 5 260,52 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 152,627 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,217 Prozent auf 5 183,53 Punkte an der Kurstafel, nach 5 194,82 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 348,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 007,83 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 817,57 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 23.12.2025, bei 5 247,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, notierte der ATX bei 4 259,64 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,70 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 6,73 Prozent auf 22,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 6,40 Prozent auf 51,50 EUR), voestalpine (+ 4,25) Prozent auf 38,74 EUR), DO (+ 4,06 Prozent auf 174,40 EUR) und PORR (+ 2,95 Prozent auf 34,95 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Verbund (-5,17 Prozent auf 64,15 EUR), Palfinger (-3,96 Prozent auf 33,95 EUR), EVN (-2,54 Prozent auf 26,90 EUR), CA Immobilien (-2,18 Prozent auf 23,38 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,13 Prozent auf 34,45 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 833 710 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 34,704 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at