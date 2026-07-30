Gewinne in Wien: Das macht der ATX Prime am Nachmittag

Am Donnerstag geht es im ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 2,13 Prozent auf 3 174,01 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 3 107,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 107,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 184,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 091,70 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 0,096 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 177,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, stand der ATX Prime bei 2 865,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der ATX Prime 2 299,84 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 19,41 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 15,60 Prozent auf 137,80 EUR), Andritz (+ 10,78 Prozent auf 82,20 EUR), Lenzing (+ 6,83 Prozent auf 23,45 EUR), AMAG (+ 5,15 Prozent auf 28,60 EUR) und BAWAG (+ 3,99 Prozent auf 174,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Marinomed Biotech (-10,71 Prozent auf 5,00 EUR), Rosenbauer (-4,49 Prozent auf 59,60 EUR), Telekom Austria (-2,14 Prozent auf 10,04 EUR), Addiko Bank (-1,85 Prozent auf 26,50 EUR) und Verbund (-1,78 Prozent auf 57,85 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 202 977 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,239 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at