Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|ATX-Marktbericht
|
06.02.2026 17:58:41
Gewinne in Wien: Schlussendlich Gewinne im ATX
Am Freitag tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0,51 Prozent fester bei 5 665,53 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 166,732 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,023 Prozent tiefer bei 5 635,76 Punkten, nach 5 637,04 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 690,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 587,34 Punkten.
ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 1,09 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 5 415,39 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 4 767,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 920,03 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,86 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 755,99 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Verbund (+ 3,45 Prozent auf 61,45 EUR), DO (+ 3,22 Prozent auf 198,60 EUR), PORR (+ 2,95 Prozent auf 36,65 EUR), voestalpine (+ 1,67 Prozent auf 42,70 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,61 Prozent auf 50,40 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Andritz (-6,85 Prozent auf 70,70 EUR), Vienna Insurance (-2,07 Prozent auf 66,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,60 Prozent auf 33,00 EUR), UNIQA Insurance (-0,37 Prozent auf 15,98 EUR) und Lenzing (+ 0,18 Prozent auf 27,60 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 422 295 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,088 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Lenzing AG
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
