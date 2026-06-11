Gewinne in Wien: Schlussendlich Gewinne im ATX Prime

Am Donnerstag notierte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 1,66 Prozent stärker bei 2 996,27 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 2 947,47 Punkte an der Kurstafel, nach 2 947,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 2 947,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 000,10 Punkten erreichte.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 0,268 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 935,32 Punkte. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 11.03.2026, einen Stand von 2 701,91 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, stand der ATX Prime bei 2 208,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 12,72 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3 047,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell DO (+ 7,82 Prozent auf 193,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,53 Prozent auf 143,00 EUR), Erste Group Bank (+ 2,56 Prozent auf 104,00 EUR), Frequentis (+ 2,46 Prozent auf 75,00 EUR) und Lenzing (+ 2,46 Prozent auf 22,95 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Polytec (-3,34 Prozent auf 4,63 EUR), Warimpex (-3,15 Prozent auf 0,49 EUR), Addiko Bank (-1,92 Prozent auf 25,50 EUR), ZUMTOBEL (-1,01 Prozent auf 3,91 EUR) und Österreichische Post (-0,94 Prozent auf 31,45 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 511 799 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,967 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at