ATX

6 654,83
-31,06
-0,46 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursentwicklung 13.11.2026 12:26:34

Gewinne in Wien: So steht der ATX am Mittag

Gewinne in Wien: So steht der ATX am Mittag

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr 0,43 Prozent auf 6 714,36 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 196,050 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,041 Prozent schwächer bei 6 683,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 685,89 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 654,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 718,18 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 4,34 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 6 627,90 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 6 728,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 901,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 25,46 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 4,30 Prozent auf 77,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,45 Prozent auf 126,00 EUR), Wienerberger (+ 1,95 Prozent auf 16,70 EUR), Lenzing (+ 1,07 Prozent auf 11,32 EUR) und EVN (+ 0,80 Prozent auf 31,55 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil voestalpine (-1,75 Prozent auf 37,14 EUR), DO (-0,85 Prozent auf 232,00 EUR), UNIQA Insurance (-0,63 Prozent auf 18,78 EUR), CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 20,90 EUR) und Andritz (-0,24 Prozent auf 84,60 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 283 570 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 45,837 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,15 zu Buche schlagen. Mit 6,58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zur ATX-Realtime-Indikation
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 83,40 -1,65% Andritz AG
AT & S (AT&S) 123,40 1,31% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 20,95 0,00% CA Immobilien
DO & CO 230,50 -1,50% DO & CO
Erste Group Bank AG 115,90 -0,52% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 31,40 0,32% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 11,14 -0,54% Lenzing AG
Mayr-Melnhof Karton AG 76,60 2,82% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 73,35 0,69% OMV AG
Österreichische Post AG 32,10 0,47% Österreichische Post AG
UNIQA Insurance AG 18,78 -0,63% UNIQA Insurance AG
voestalpine AG 36,56 -3,28% voestalpine AG
Wienerberger AG 16,45 0,43% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 654,83 -0,46%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:30 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen