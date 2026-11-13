Gewinne in Wien: So steht der ATX am Mittag

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr 0,43 Prozent auf 6 714,36 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 196,050 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,041 Prozent schwächer bei 6 683,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 685,89 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 654,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 718,18 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 4,34 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 6 627,90 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 6 728,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 901,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 25,46 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 4,30 Prozent auf 77,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,45 Prozent auf 126,00 EUR), Wienerberger (+ 1,95 Prozent auf 16,70 EUR), Lenzing (+ 1,07 Prozent auf 11,32 EUR) und EVN (+ 0,80 Prozent auf 31,55 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil voestalpine (-1,75 Prozent auf 37,14 EUR), DO (-0,85 Prozent auf 232,00 EUR), UNIQA Insurance (-0,63 Prozent auf 18,78 EUR), CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 20,90 EUR) und Andritz (-0,24 Prozent auf 84,60 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 283 570 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 45,837 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,15 zu Buche schlagen. Mit 6,58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at