Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime-Marktbericht
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31.08.2026 12:26:50
Gewinne in Wien: So steht der ATX Prime am Montagmittag
Um 12:10 Uhr steigt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,56 Prozent auf 3 354,31 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,003 Prozent auf 3 335,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 335,76 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 331,84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 357,48 Zählern.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3 181,80 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 039,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 304,45 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 26,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 357,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Raiffeisen (+ 2,07 Prozent auf 64,00 EUR), OMV (+ 2,02 Prozent auf 68,25 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,84 Prozent auf 77,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,79 Prozent auf 31,20 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,56 Prozent auf 71,80 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-5,98 Prozent auf 2,20 EUR), AMAG (-3,93 Prozent auf 26,90 EUR), Rosenbauer (-2,15 Prozent auf 63,60 EUR), STRABAG SE (-1,81 Prozent auf 97,40 EUR) und Frequentis (-1,30 Prozent auf 76,10 EUR).
Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 68 721 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 48,013 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf
Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 7,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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