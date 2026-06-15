Gewinne in Wien: Zum Handelsende Pluszeichen im ATX

Am Montag sprang der ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 2,59 Prozent auf 6 420,63 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 175,111 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,021 Prozent auf 6 260,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6 258,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 6 442,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 260,02 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 15.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 859,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der ATX bei 5 263,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 355,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,97 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 442,36 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 36,19 Prozent auf 210,00 EUR), DO (+ 6,88 Prozent auf 217,50 EUR), PORR (+ 6,41) Prozent auf 44,00 EUR), Palfinger (+ 3,30 Prozent auf 34,45 EUR) und BAWAG (+ 2,35 Prozent auf 165,20 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen OMV (-5,11 Prozent auf 55,70 EUR), Österreichische Post (-2,64 Prozent auf 31,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,43 Prozent auf 34,35 EUR), Verbund (-1,13 Prozent auf 57,00 EUR) und Vienna Insurance (-0,62 Prozent auf 63,80 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 652 131 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,336 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,04 erwartet. Mit 7,81 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at