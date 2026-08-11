Gewinne in Zürich: Anleger lassen SLI zum Handelsstart steigen

Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Dienstag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,17 Prozent höher bei 2 347,56 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,037 Prozent auf 2 342,73 Punkte an der Kurstafel, nach 2 343,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 341,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 347,95 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 2 283,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2 097,34 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1 979,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,14 Prozent aufwärts. Bei 2 350,80 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 4,94 Prozent auf 61,20 CHF), Straumann (+ 1,21 Prozent auf 104,20 CHF), Galderma (+ 0,65 Prozent auf 177,10 CHF), Sonova (+ 0,59 Prozent auf 238,80 CHF) und Swisscom (+ 0,48 Prozent auf 628,50 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Holcim (-0,76 Prozent auf 70,60 CHF), Logitech (-0,72 Prozent auf 85,08 CHF), Kühne + Nagel International (-0,48 Prozent auf 199,05 CHF), Amrize (-0,42 Prozent auf 37,56 CHF) und Partners Group (-0,41 Prozent auf 726,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das Handelsvolumen der Alcon-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 226 359 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 312,379 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,29 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at