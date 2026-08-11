Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|Kursentwicklung im Fokus
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11.08.2026 09:29:03
Gewinne in Zürich: Anleger lassen SLI zum Handelsstart steigen
Am Dienstag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,17 Prozent höher bei 2 347,56 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,037 Prozent auf 2 342,73 Punkte an der Kurstafel, nach 2 343,60 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 341,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 347,95 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 2 283,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2 097,34 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1 979,42 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,14 Prozent aufwärts. Bei 2 350,80 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 4,94 Prozent auf 61,20 CHF), Straumann (+ 1,21 Prozent auf 104,20 CHF), Galderma (+ 0,65 Prozent auf 177,10 CHF), Sonova (+ 0,59 Prozent auf 238,80 CHF) und Swisscom (+ 0,48 Prozent auf 628,50 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Holcim (-0,76 Prozent auf 70,60 CHF), Logitech (-0,72 Prozent auf 85,08 CHF), Kühne + Nagel International (-0,48 Prozent auf 199,05 CHF), Amrize (-0,42 Prozent auf 37,56 CHF) und Partners Group (-0,41 Prozent auf 726,60 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Das Handelsvolumen der Alcon-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 226 359 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 312,379 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Werte
2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,29 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|65,68
|3,69%
|Amrize
|40,33
|0,77%
|Galderma
|191,20
|2,11%
|Holcim AG
|75,66
|-0,24%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|214,00
|0,28%
|Logitech S.A.
|90,78
|-0,48%
|Partners Group AG
|773,40
|-1,35%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|399,43
|0,87%
|Sonova AG
|255,40
|1,27%
|Straumann Holding AG
|111,00
|1,14%
|Swiss Re AG
|146,00
|-0,61%
|Swisscom AG
|673,00
|1,36%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 343,94
|0,01%
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