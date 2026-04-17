Gewinne in Zürich: Anleger lassen SMI zum Start steigen

Wie bereits am Vortag richtet sich der SMI auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,21 Prozent höher bei 13 200,30 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,554 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,166 Prozent stärker bei 13 194,99 Punkten, nach 13 173,17 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 208,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 190,81 Einheiten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,830 Prozent aufwärts. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 17.03.2026, den Stand von 12 962,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 13 413,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 660,96 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,355 Prozent zurück. Bei 14 063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 1,01 Prozent auf 154,85 CHF), Sika (+ 0,86 Prozent auf 151,90 CHF), Partners Group (+ 0,81 Prozent auf 925,60 CHF), Givaudan (+ 0,66 Prozent auf 2 896,00 CHF) und Swisscom (+ 0,53 Prozent auf 662,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Geberit (-1,40 Prozent auf 534,40 CHF), Amrize (-0,91 Prozent auf 44,75 CHF), Holcim (-0,22 Prozent auf 71,56 CHF), Alcon (-0,16 Prozent auf 62,82 CHF) und UBS (-0,12 Prozent auf 33,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 053 799 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 273,340 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at