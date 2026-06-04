Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI am Nachmittag steigen

Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,93 Prozent höher bei 18 913,79 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,367 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,070 Prozent auf 18 752,36 Punkte an der Kurstafel, nach 18 739,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18 919,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 752,36 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,747 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 392,88 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 04.03.2026, mit 18 619,72 Punkten bewertet. Der SPI wies vor einem Jahr, am 04.06.2025, einen Wert von 16 942,58 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3,68 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Santhera Pharmaceuticals (+ 13,27 Prozent auf 17,24 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 7,00 Prozent auf 20,18 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,93 Prozent auf 5,72 CHF), Idorsia (+ 5,92 Prozent auf 4,29 CHF) und SKAN (+ 4,95 Prozent auf 53,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil SHL Telemedicine (-10,00 Prozent auf 0,90 CHF), Burckhardt Compression (-9,78 Prozent auf 461,00 CHF), EvoNext (-9,19 Prozent auf 1,68 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,09 Prozent auf 5,00 CHF) und ASMALLWORLD (-8,66 Prozent auf 0,58 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 035 888 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 273,550 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at