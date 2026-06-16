Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI mittags steigen

Heute zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Dienstag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,41 Prozent stärker bei 19 453,29 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,420 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,198 Prozent auf 19 411,49 Punkte an der Kurstafel, nach 19 373,11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 19 473,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 358,05 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 18 681,02 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 17 937,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 710,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,64 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 554,73 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit PolyPeptide (+ 8,32 Prozent auf 36,45 CHF), Accelleron Industries (+ 4,23 Prozent auf 80,05 CHF), BELIMO (+ 2,79 Prozent auf 939,00 CHF), Sensirion (+ 2,66 Prozent auf 84,80 CHF) und Rieter (+ 2,53 Prozent auf 3,25 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Adval Tech (-8,51 Prozent auf 43,00 CHF), ASMALLWORLD (-6,45 Prozent auf 0,58 CHF), GAM (-5,71 Prozent auf 0,06 CHF), Huber + Suhner (-5,20 Prozent auf 246,00 CHF) und Schlatter Industries (-4,74 Prozent auf 18,10 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der MindMaze Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 495 489 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 288,468 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.at