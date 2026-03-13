Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SMI steigen

Am Freitag gewinnt der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,19 Prozent auf 12 866,77 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,562 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,495 Prozent leichter bei 12 778,54 Punkten in den Handel, nach 12 842,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 12 705,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 874,68 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,726 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2026, lag der SMI bei 13 600,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der SMI auf 12 887,48 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, wies der SMI einen Stand von 12 836,19 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,87 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 685,18 Punkten erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 1,48 Prozent auf 322,90 CHF), Swisscom (+ 0,91 Prozent auf 717,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,71 Prozent auf 538,20 CHF), Partners Group (+ 0,55 Prozent auf 811,40 CHF) und Swiss Re (+ 0,47 Prozent auf 129,25 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Amrize (-2,53 Prozent auf 43,51 CHF), Sika (-2,15 Prozent auf 134,20 CHF), Richemont (-1,52 Prozent auf 139,40 CHF), Geberit (-0,71 Prozent auf 558,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,53 Prozent auf 67,36 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 200 487 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 280,267 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at