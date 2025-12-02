Gewinne in Zürich: mittags Gewinne im SLI

Heute wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 2 087,69 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,166 Prozent auf 2 076,86 Punkte an der Kurstafel, nach 2 080,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 073,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 088,02 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der SLI bei 2 011,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 983,36 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 02.12.2024, einen Stand von 1 949,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 8,65 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 1,96 Prozent auf 92,64 CHF), Roche (+ 1,42 Prozent auf 313,40 CHF), Holcim (+ 1,38 Prozent auf 76,14 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,08 Prozent auf 57,84 CHF) und VAT (+ 0,99 Prozent auf 368,30 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swisscom (-1,31 Prozent auf 565,00 CHF), Temenos (-0,82 Prozent auf 72,50 CHF), Kühne + Nagel International (-0,74 Prozent auf 160,90 CHF), Lonza (-0,68 Prozent auf 551,40 CHF) und Partners Group (-0,64 Prozent auf 937,00 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 504 761 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 262,086 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,41 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,02 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

