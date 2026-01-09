Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Index-Performance im Blick
|
09.01.2026 12:27:02
Gewinne in Zürich: SLI am Freitagmittag auf grünem Terrain
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,13 Prozent höher bei 2 167,99 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,048 Prozent leichter bei 2 164,02 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 165,07 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 163,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 2 170,73 Einheiten.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,52 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 09.12.2025, bei 2 093,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 046,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 967,21 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Adecco SA (+ 2,84 Prozent auf 23,90 CHF), ams-OSRAM (+ 2,47 Prozent auf 8,30 CHF), VAT (+ 1,80 Prozent auf 441,10 CHF), Logitech (+ 1,70 Prozent auf 77,62 CHF) und Partners Group (+ 1,40 Prozent auf 1 017,50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Swiss Life (-2,16 Prozent auf 888,80 CHF), Lindt (-1,76 Prozent auf 11 180,00 CHF), Zurich Insurance (-1,63 Prozent auf 579,80 CHF), Helvetia Baloise (-1,57 Prozent auf 201,20 CHF) und Swiss Re (-1,39 Prozent auf 127,30 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 477 718 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 289,088 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die ams-OSRAM-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,58 erwartet. Mit 5,34 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
