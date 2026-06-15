Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

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Kursverlauf 15.06.2026 15:58:47

Gewinne in Zürich: SLI am Nachmittag im Aufwind

Gewinne in Zürich: SLI am Nachmittag im Aufwind

Der SLI steigt aktuell.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,74 Prozent höher bei 2 203,30 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,23 Prozent auf 2 213,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2 187,02 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 219,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 202,60 Einheiten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 15.05.2026, den Stand von 2 101,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der SLI einen Wert von 2 032,65 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, mit 1 978,73 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Amrize (+ 4,29 Prozent auf 43,76 CHF), Holcim (+ 3,78 Prozent auf 77,38 CHF), Partners Group (+ 3,73 Prozent auf 723,80 CHF), Sika (+ 3,38 Prozent auf 160,40 CHF) und Geberit (+ 2,79 Prozent auf 523,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Swisscom (-1,98 Prozent auf 643,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,84 Prozent auf 191,95 CHF), Roche (-1,39 Prozent auf 325,40 CHF), Novartis (-1,29 Prozent auf 120,50 CHF) und Lindt (-0,87 Prozent auf 9 110,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3 477 107 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 284,951 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,44 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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