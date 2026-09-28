Gewinne in Zürich: SLI beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Am Montag ging der SLI nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 2 249,23 Punkten aus dem Handel. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,530 Prozent auf 2 257,34 Punkte an der Kurstafel, nach 2 245,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 263,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 247,51 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der SLI 2 312,04 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der SLI mit 2 268,71 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, mit 1 956,41 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4,57 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 3,73 Prozent auf 250,00 CHF), Lonza (+ 2,64 Prozent auf 584,20 CHF), Sika (+ 1,37 Prozent auf 185,60 CHF), Novartis (+ 1,34 Prozent auf 121,40 CHF) und Sandoz (+ 1,07 Prozent auf 71,92 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Swisscom (-2,74 Prozent auf 639,00 CHF), Helvetia Baloise (-2,15 Prozent auf 209,20 CHF), Roche (-1,36 Prozent auf 355,40 CHF), Logitech (-1,36 Prozent auf 82,86 CHF) und Straumann (-1,07 Prozent auf 96,44 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 160 166 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303,377 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,26 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at