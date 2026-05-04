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Index-Performance 04.05.2026 09:28:38

Gewinne in Zürich: SLI beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Gewinne in Zürich: SLI beginnt Montagshandel mit Gewinnen

So bewegt sich der SLI am Montagmorgen.

Der SLI springt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,22 Prozent auf 2 105,01 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,238 Prozent stärker bei 2 105,41 Punkten in den Montagshandel, nach 2 100,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 107,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 104,37 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 067,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 155,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 1 987,66 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,14 Prozent nach. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Logitech (+ 2,45 Prozent auf 78,62 CHF), Partners Group (+ 1,93 Prozent auf 864,40 CHF), Sandoz (+ 1,15 Prozent auf 63,26 CHF), VAT (+ 0,75 Prozent auf 587,40 CHF) und Lindt (+ 0,68 Prozent auf 9 640,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Amrize (-0,80 Prozent auf 42,42 CHF), Richemont (-0,40 Prozent auf 147,90 CHF), Schindler (-0,37 Prozent auf 272,40 CHF), Novartis (-0,24 Prozent auf 115,62 CHF) und Alcon (-0,24 Prozent auf 58,08 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 355 632 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 276,495 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 45,08 -1,64% Amrize
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Logitech S.A. 86,22 2,06% Logitech S.A.
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Partners Group AG 942,20 1,64% Partners Group AG
Richemont 160,15 -1,17% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 346,41 -0,21% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 69,08 1,35% Sandoz
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UBS 37,33 -0,29% UBS
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