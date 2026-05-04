Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|Index-Performance
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04.05.2026 09:28:38
Gewinne in Zürich: SLI beginnt Montagshandel mit Gewinnen
Der SLI springt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,22 Prozent auf 2 105,01 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,238 Prozent stärker bei 2 105,41 Punkten in den Montagshandel, nach 2 100,41 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 107,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 104,37 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 067,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 155,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 1 987,66 Punkten.
Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,14 Prozent nach. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Logitech (+ 2,45 Prozent auf 78,62 CHF), Partners Group (+ 1,93 Prozent auf 864,40 CHF), Sandoz (+ 1,15 Prozent auf 63,26 CHF), VAT (+ 0,75 Prozent auf 587,40 CHF) und Lindt (+ 0,68 Prozent auf 9 640,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Amrize (-0,80 Prozent auf 42,42 CHF), Richemont (-0,40 Prozent auf 147,90 CHF), Schindler (-0,37 Prozent auf 272,40 CHF), Novartis (-0,24 Prozent auf 115,62 CHF) und Alcon (-0,24 Prozent auf 58,08 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 355 632 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 276,495 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick
Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|63,16
|-0,38%
|Amrize
|45,08
|-1,64%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|10 430,00
|-0,10%
|Logitech S.A.
|86,22
|2,06%
|Novartis AG
|124,32
|-1,36%
|Partners Group AG
|942,20
|1,64%
|Richemont
|160,15
|-1,17%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|346,41
|-0,21%
|Sandoz
|69,08
|1,35%
|Schindler AG (PS)
|297,40
|-0,13%
|Swiss Re AG
|136,00
|-1,09%
|UBS
|37,33
|-0,29%
|VAT
|644,20
|1,26%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 083,50
|-0,81%