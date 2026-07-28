Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Index-Performance im Fokus
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28.07.2026 15:58:30
Gewinne in Zürich: SLI-Börsianer greifen zu
Der SLI klettert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,84 Prozent auf 2 310,26 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,310 Prozent fester bei 2 298,23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 291,12 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 293,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 310,44 Punkten lag.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 2 268,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, notierte der SLI bei 2 099,64 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, bei 1 986,50 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,40 Prozent aufwärts. Bei 2 321,54 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Sika (+ 7,69 Prozent auf 173,65 CHF), Straumann (+ 2,73 Prozent auf 99,50 CHF), Galderma (+ 2,53 Prozent auf 178,00 CHF), Givaudan (+ 2,49 Prozent auf 3 298,00 CHF) und Geberit (+ 2,40 Prozent auf 530,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,76 Prozent auf 76,82 CHF), VAT (-2,73 Prozent auf 605,40 CHF), UBS (-1,66 Prozent auf 42,12 CHF), Julius Bär (-1,05 Prozent auf 69,80 CHF) und Richemont (-0,85 Prozent auf 192,30 CHF) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im SLI
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 734 462 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 303,365 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,17 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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