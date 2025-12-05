Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|SLI-Performance im Blick
|
05.12.2025 15:59:09
Gewinne in Zürich: SLI fester
Am Freitag gewinnt der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,28 Prozent auf 2 093,21 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,183 Prozent auf 2 083,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 087,41 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 081,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 094,25 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,969 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 05.11.2025, den Wert von 2 022,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 027,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, wies der SLI einen Wert von 1 948,69 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,93 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 146,62 Punkte. Bei 1 721,32 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 2,96 Prozent auf 65,32 CHF), Temenos (+ 2,44 Prozent auf 77,55 CHF), Sika (+ 2,43 Prozent auf 160,30 CHF), ams-OSRAM (+ 1,74 Prozent auf 7,61 CHF) und Julius Bär (+ 1,47 Prozent auf 58,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Swiss Re (-5,74 Prozent auf 130,55 CHF), Adecco SA (-2,65 Prozent auf 22,04 CHF), Lindt (-1,35 Prozent auf 11 650,00 CHF), Swatch (I) (-1,14 Prozent auf 164,70 CHF) und Logitech (-1,09 Prozent auf 94,78 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 018 572 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 266,942 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,27 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Redaktion finanzen.at
