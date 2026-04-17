Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Kursentwicklung
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17.04.2026 15:59:02
Gewinne in Zürich: SLI fester
Um 15:41 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 1,31 Prozent auf 2 149,93 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,137 Prozent auf 2 125,00 Punkte an der Kurstafel, nach 2 122,09 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Freitag bei 2 124,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 156,98 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 2,65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, bewegte sich der SLI bei 2 056,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 2 173,89 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 17.04.2025, mit 1 873,20 Punkten bewertet.
Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 0,049 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 4,87 Prozent auf 585,20 CHF), Richemont (+ 4,14 Prozent auf 159,65 CHF), Sika (+ 3,69 Prozent auf 156,15 CHF), Partners Group (+ 3,68 Prozent auf 952,00 CHF) und Straumann (+ 3,43 Prozent auf 91,18 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Swisscom (-1,52 Prozent auf 648,50 CHF), Nestlé (-0,74 Prozent auf 78,16 CHF), Lindt (-0,10 Prozent auf 10 160,00 CHF), Amrize (+ 0,02 Prozent auf 45,17 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,16 Prozent auf 184,75 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 667 531 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 273,251 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|49,13
|1,47%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|200,90
|0,98%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|11 170,00
|0,63%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,98
|0,97%
|Partners Group AG
|1 034,00
|4,47%
|Richemont
|172,85
|4,54%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|346,14
|2,10%
|Sika AG
|170,25
|4,83%
|Straumann Holding AG
|99,50
|4,74%
|Swiss Re AG
|142,45
|0,42%
|Swisscom AG
|705,00
|-0,70%
|UBS
|37,11
|2,03%
|VAT
|639,40
|6,21%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|606,00
|0,23%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 167,65
|2,15%
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