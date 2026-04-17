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Kursentwicklung 17.04.2026 15:59:02

Gewinne in Zürich: SLI fester

Gewinne in Zürich: SLI fester

Der SLI notiert am Freitagnachmittag im Plus.

Um 15:41 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 1,31 Prozent auf 2 149,93 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,137 Prozent auf 2 125,00 Punkte an der Kurstafel, nach 2 122,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Freitag bei 2 124,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 156,98 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 2,65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, bewegte sich der SLI bei 2 056,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 2 173,89 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 17.04.2025, mit 1 873,20 Punkten bewertet.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 0,049 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 4,87 Prozent auf 585,20 CHF), Richemont (+ 4,14 Prozent auf 159,65 CHF), Sika (+ 3,69 Prozent auf 156,15 CHF), Partners Group (+ 3,68 Prozent auf 952,00 CHF) und Straumann (+ 3,43 Prozent auf 91,18 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Swisscom (-1,52 Prozent auf 648,50 CHF), Nestlé (-0,74 Prozent auf 78,16 CHF), Lindt (-0,10 Prozent auf 10 160,00 CHF), Amrize (+ 0,02 Prozent auf 45,17 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,16 Prozent auf 184,75 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 667 531 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 273,251 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 49,13 1,47% Amrize
Kühne + Nagel International AG (KN) 200,90 0,98% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 11 170,00 0,63% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Nestlé SA (Nestle) 85,98 0,97% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 1 034,00 4,47% Partners Group AG
Richemont 172,85 4,54% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 346,14 2,10% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 170,25 4,83% Sika AG
Straumann Holding AG 99,50 4,74% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 142,45 0,42% Swiss Re AG
Swisscom AG 705,00 -0,70% Swisscom AG
UBS 37,11 2,03% UBS
VAT 639,40 6,21% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 606,00 0,23% Zurich Insurance AG (Zürich)

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