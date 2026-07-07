Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
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07.07.2026 15:58:45
Gewinne in Zürich: SLI fester
Am Dienstag steht der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,39 Prozent im Plus bei 2 310,54 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,020 Prozent auf 2 301,99 Punkte an der Kurstafel, nach 2 301,52 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 301,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 316,94 Zählern.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 136,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, lag der SLI bei 2 038,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wies der SLI einen Stand von 1 966,23 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,42 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 321,54 Punkte. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Lindt (+ 2,94 Prozent auf 9 790,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,40 Prozent auf 208,80 CHF), Roche (+ 2,38 Prozent auf 339,70 CHF), Givaudan (+ 2,29 Prozent auf 3 531,00 CHF) und Swisscom (+ 2,24 Prozent auf 617,50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Amrize (-4,18 Prozent auf 41,30 CHF), VAT (-3,75 Prozent auf 666,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,51 Prozent auf 84,04 CHF), Straumann (-1,25 Prozent auf 107,00 CHF) und Alcon (-1,09 Prozent auf 54,34 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 473 513 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 294,168 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,89 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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