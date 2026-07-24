Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|SLI-Performance im Blick
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24.07.2026 12:27:09
Gewinne in Zürich: SLI fester
Am Freitag gewinnt der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,55 Prozent auf 2 272,18 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,128 Prozent auf 2 262,75 Punkte an der Kurstafel, nach 2 259,86 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 262,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 273,69 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,492 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 24.06.2026, den Wert von 2 263,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 105,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, wies der SLI einen Wert von 2 006,03 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,63 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 321,54 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 2,78 Prozent auf 665,60 CHF), Julius Bär (+ 2,41 Prozent auf 70,52 CHF), Galderma (+ 1,74 Prozent auf 172,25 CHF), Nestlé (+ 1,48 Prozent auf 80,46 CHF) und Lindt (+ 1,09 Prozent auf 9 250,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil SGS SA (-1,96 Prozent auf 94,06 CHF), Novartis (-0,92 Prozent auf 126,48 CHF), Sandoz (-0,40 Prozent auf 64,26 CHF), Givaudan (-0,35 Prozent auf 3 166,00 CHF) und Sika (+ 0,00 Prozent auf 154,00 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 510 861 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 284,369 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,27 erwartet. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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